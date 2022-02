München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat bestürzt auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. "Es sind Fassungslosigkeit, Trauer und Zorn, die mich an diesem Morgen bewegen", schreibt Bedford-Strohm am Donnerstagmorgen auf seiner Facebook-Seite. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht den Angriffsbefehl gegen die Ukraine gegeben hat, "ist nicht nur ein eklatanter Bruch des Völkerrechts", sondern auch ein Vertrauensbruch gegenüber allen, "die in den letzten Monaten mit ihm verhandelt haben", so der Theologe.

Bedford-Strohm schreibt weiter, er hoffe darauf, dass die Weltgemeinschaft jetzt mit einer Stimme sprechen und das Vorgehen einhellig verurteilen wird: "Wirksame Sanktionen werden folgen." Seine Gedanken seien in diesen Stunden vor allem bei den Menschen in der Ukraine. Er denke "an Bischof Pavlo Shvartz, mit dem ich mich letzte Woche noch über die Situation ausgetauscht habe, und die Menschen in seinen Gemeinden". Und er denke an alle in der Ukraine, "deren Leben und Existenz jetzt gefährdet ist". Er könne seine Ohnmacht "jetzt nur vor Gott bringen".