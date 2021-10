Bedford-Strohm zum Reformationstag: "Freiheit ist das Megathema unserer Zeit"

Hannover (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat zum Reformationstag am Sonntag (31. Oktober) an die Freiheit als allgemeingültigen gesellschaftlichen Wert erinnert. "500 Jahre nach der Reformation ist Freiheit ein Megathema unserer Zeit", sagte der bayerische Landesbischof laut Mitteilung der EKD am Freitag. "Sie ist vielleicht das Megathema der modernen Welt."

Bedford-Strohm predigt am Sonntag in der Wittenberger Schlosskirche, wo der Reformator Martin Luther (1483-1546) um den 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel der Kirche veröffentlichte.

Bedford-Strohm betonte, um den Wert der Freiheit zu ermessen, müsse er nur auf die eigene Geschichte schauen. Er sei in Coburg zehn Kilometer von der sogenannten Zonengrenze in Oberfranken aufgewachsen. "Jeden Nachmittag am Sonntag sind wir spazieren gegangen und haben den Stacheldraht gesehen. Und ich habe mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages noch selbst erleben würde, dass diese Stacheldrahtanlagen nicht mehr da sind. Dass ich je an einem Reformationstag in der Schlosskirche zu Wittenberg, am Grab Martin Luthers predigen könnte."

Zahlreiche Mitglieder der bayerischen Kirchenleitung feiern an diesem Sonntag (31. Oktober) an verschiedenen Orten in ganz Bayern Reformationsgottesdienste. Evangelische Christen erinnern am Reformationstag an die Geschichte des Augustiner-Mönchs Martin Luther, der 1517 der Überlieferung zufolge seine 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen hatte, wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Der Reformationstag rufe "zum freien und furchtlosen Bekenntnis" auf und erinnere an die Traditionen, auf die sich das evangelische Bekenntnis gründe.

Der Ständige Vertreter von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der landeskirchliche Personalchef Oberkirchenrat Stefan Reimers, predigt am Sonntag um 19 Uhr in der Stadtkirche Kitzingen im zentralen Reformationsgottesdienst des Dekanats Kitzingen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Dekanin Kerstin Baderschneider und Mitgliedern des Dekanatsausschusses sowie dem Dekanatskantor Martin Blaufelder und dem Bezirksposaunenchor.

In der St. Kilianskirche in Bad Windsheim predigt um 9.30 Uhr die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski im Reformationsgottesdienst, um die gleiche Uhrzeit ist die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern in der Neuhofer St. Thomaskirche beim 400-jährigen Pfarrerei-Jubiläum, die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner predigt am Reformationstag um 10 Uhr in Naila zum 150-jährigen Jubiläum der Stadtkirche und der Vize-Präsident der Landessynode, Hans Stiegler, predigt um 19 Uhr in der Bayreuther Stadtkirche.

Der Münchner Regionalbischof Christian Kopp predigt am Sonntag zwei Mal: Um 10 Uhr in der Münchner Auferstehungskirche und um 19 Uhr in der Michaelskirche in Ottobrunn. Ebenso der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler, der morgens um 10 Uhr in Neustadt am Kulm und abends um 19 Uhr in Regensburg in den jeweiligen Dreieinigkeitskirchen predigt. Der Augsburger Regionalbischof Axel Piper hält die Festpredigt in der St. Jakobskirche Oettingen mit anschließendem Empfang in der dortigen Annakapelle, hieß es.