München (epd). Für den BLM-Medienpreis 2026 können ab sofort wieder Hörfunk- und Fernseh-Beiträge, Moderationen, Serien, Sendungen und Online-Formate aus dem bayerischen Lokalfunk bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) eingereicht werden. Mit dem Preis würden Beiträge ausgezeichnet, "die die Menschen in ihrer Region berühren, informieren und verbinden - und damit täglich ein großes Publikum erreichen", sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege laut Mitteilung am Montag. Die lokalen Medien erzählten die Geschichten, "die direkt vor unserer Haustür passieren, geben Orientierung und schaffen Vertrauen". Diese Nähe sei unbezahlbar.

Der Preis wird in den Kategorien "Beste aktuelle Berichterstattung", "Beste Moderation" und "Bester Nachwuchsbeitrag" sowie für die beste Promotion-Kampagne verliehen. Auszeichnungen gibt es außerdem in der TV-Kategorie "Sparten- und Sondersendungen" und in der Hörfunk-Kategorie "Unterhaltung und Comedy". Auch Publikumspreise werden vergeben. Alle Preise sind mit 3.000 Euro dotiert, in der Sparte "Promotion" gibt es 1.500 Euro. Einsendeschluss ist der 6. März 2026.

Einen Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen" loben der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. (EPV) und das katholische Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB) aus. Der Preis wird von einer eigenen Jury vergeben.