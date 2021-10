Bornowski: Reformation war eine große Freiheitsbewegung

Bad Windsheim (epd). Den Wert und die Verantwortung von Freiheit hat die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski in ihrer Predigt zum Reformationstag in der Bad Windsheimer St. Kilianskirche betont. "Freiheit zu leben, ist gar nicht so einfach", sagte sie und fragte: "Wo fängt die Unfreiheit an? Wo gehört es zur Freiheit, sich an Regeln und alte, bewährte Traditionen zu halten?" Maßstab christlichen Denkens, Redens und Tuns sollte die Liebe sein, "auch und gerade jetzt in den Zeiten von Corona" und inmitten der Auseinandersetzungen um die Grenzen der Freiheit.

Bornowski sagte, die Reformation sei "nicht zuletzt eine große Freiheitsbewegung" gewesen. Mit Christus seien die Menschen "in Räume der Freiheit gestellt, in denen wir leben, glauben, gestalten dürfen". Reformator Martin Luther habe nach langem Ringen und im Nachsinnen über Gottes Wort entdeckt, dass Gott den Menschen die "Freiheit durch Jesus längst geschenkt" hat. Christen seien "frei davon, dass wir es Gott oder irgendjemanden recht machen müssen", sagte die evangelische Theologin: "Nein, wir dürfen darauf vertrauen, dass Christus uns gerecht gemacht hat."

Für sie selbst, sagte Bornowski, gehöre zu dieser "gebotenen Liebe und Verantwortung in Freiheit" aber auch, "dass ich mich impfen lasse, um andere zu schützen, um Angst zu nehmen, um mir und anderen Freiheit zu ermöglichen". (00/3635/31.10.201)