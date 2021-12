Brot statt Böller: Landjugend sammelt für Brasilien

Berlin, Nördlingen (epd). Die Evangelische Landjugend Bayern (ELJ) will mit den Spenden im Rahmen der Aktion "Brot statt Böller" ihre brasilianischen Partner unterstützen, teilte die ELJ am Mittwoch mit. Dafür arbeite sie mit dem Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) im Bundesstaat Paraná von Brasilien zusammen. Das CAPA berate Kleinbauern in ökologischer Landwirtschaft, um Familien zu helfen "sich mit wenigen Hektar Land eine Lebensgrundlage zu schaffen." Aufgrund schlechter politischer Rahmenbedingungen bange das Zentrum derzeit um die Weiterbeschäftigung eines Großteils der Mitarbeitenden.

Ein weiterer Aktionspartner sei die Kindertagesstätte Creche Cantinho Amigo in einem Armenviertel der Millionenstadt Belo Horizonte. Sie schaffe im Umfeld von Armut und sozialen Spannungen "ein Stück Normalität für 40 Kinder im Vorschulalter." Dabei werde besonders auf Bildung und gesunde Ernährung geachtet. "Mit 25 Euro kann dort einen Monat lang das Essen und Trinken für ein Kind bezahlt werden."

Die Spendenaktion "Brot statt Böller" wird jährlich zum Jahreswechsel von der Hilfsorganisation Brot für die Welt durchgeführt. Sie lädt dazu ein, das Geld für Feuerwerk stattdessen für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Laut Brot für die Welt wurden in den vergangenen Jahren zu Silvester mehr als 100 Millionen Euro für Feuerwerk ausgegeben.