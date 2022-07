München, Berlin (epd). 50 Jahre nach dem Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München plant Deutschland Entschädigungszahlungen an die Familien der Opfer. Die Bundesregierung habe entschieden, "die gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen der Opfer in immaterieller und in materieller Hinsicht erneut zu artikulieren", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin und bestätigte damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (online). Die finanziellen Leistungen sollen nach seinen Angaben vom Bund, dem Land Bayern und der Landeshauptstadt München kommen.

Über die Höhe der sogenannten Anerkennungsleistungen wurden keine Angaben gemacht. Derzeit liefen vertrauensvolle Gespräche mit Vertretern der Opferfamilien, sagte der Sprecher.

Mit Blick auf den 50. Jahrestag des Attentats vom 5. September 1972, bei dem elf israelische Sportler ums Leben kamen, habe man die Ereignisse "einer Neubewertung unterzogen", sagte der Ministeriumssprecher. Er sprach von einer Gesamtkonzeption zum geplanten Gedenken, das Aufarbeitung, Erinnerung und Anerkennung umfasse. Für die Aufarbeitung geplant ist den Angaben zufolge die Einsetzung einer Kommission deutscher und israelischer Historikerinnen.

Bei den Olympischen Spielen im München im Jahr 1972 überfielen am 5. September palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft, töteten zwei Menschen und nahmen neun Sportler als Geiseln. Sie verlangten von Israel die Freilassung von palästinensischen Terroristen und von Deutschland die Freilassung der RAF-Mitglieder Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Ein Befreiungsversuch scheiterte. Am Ende starben alle Geiseln, ein bayerischer Polizist und fünf Terroristen.