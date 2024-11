Bamberg (epd). Die diesjährige Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt" wird in Bamberg eröffnet. Ein Festgottesdienst zum 1. Advent (1. Dezember, 10 Uhr) mit der Präsidentin der Hilfsorganisation, Dagmar Pruin, und der Direktorin des Projektpartners "Ripple Effect" aus Burundi, Gloria Nimpundu, aus der Stephanskirche in Bamberg werde in der ARD übertragen, teilte die Hilfsorganisation mit.

Die Kampagne steht unter dem Motto "Wandel säen" und macht darauf aufmerksam, dass fast 800 Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden, obwohl die Erde alle Menschen ernähren könnte. "Wir brauchen ein weltweites Ernährungssystem, das an den Bedürfnissen aller Menschen, egal wo sie leben, ausgerichtet ist", schreiben die Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, und Dagmar Pruin in ihrem Aufruf. Das globale Ernährungssystem sei nicht nachhaltig und fair. Es begünstige nicht die kleinbäuerliche, sondern die industrielle Landwirtschaft, hieß es. Partnerorganisationen von Brot für die Welt wie "Ripple Effect" würde dagegen Familien unterstützen, mit nachhaltigen Methoden Obst und Gemüse anzubauen und ihren Boden vor Erosion zu schützen.

"Brot für die Welt" startet seine Spendenaktion traditionell mit einem Festgottesdienst am 1. Advent. Die Eröffnungsorte wechseln jährlich. Das Entwicklungswerk arbeitet mit mehr als 1.500 Partnerorganisationen in fast 90 Ländern zusammen.