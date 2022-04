Triefenstein a. M. (epd). Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen will die Christusträger-Bruderschaft einen Hilfskonvoi mit Sachspenden losschicken, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Insgesamt fünf Kleinbusse sollen am Osterwochenende von Unterfranken nach Rumänien fahren, wie die evangelische Kommunität am Donnerstag mitteilte. An Bord haben werden sie unter anderem Medikamente und Lebensmittel, um damit den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Der Konvoi soll in den drei rumänischen Städten Sibiu, Brasov und Siret an dortige Ansprechpartner und Initiativen übergeben werden. Von dort aus wird der Großteil der Hilfslieferung in Krankenhäuser, Gemeindezentren und Aufnahmelager direkt in der Ukraine gebracht. Ein kleinerer Teil der Hilfsgüter werde zur Versorgung und Betreuung Geflüchteter in Rumänien verwendet. Die Christusträger bitten um Spenden für die Transportkosten und die Anschaffung der Hilfsgüter und Medikamente.

Im Kloster Triefenstein selbst leben inzwischen zehn vom Krieg vertriebene Menschen aus der Ukraine. Mit dem Transport am Wochenende könnten es noch einige mehr werden, denn auf der Rückfahrt könnten die Busse Menschen aus der Ukraine mit nach Unterfranken bringen.