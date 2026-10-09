Ingolstadt, Berlin (epd). Die Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie startet eine Reihe von vier regionalen Dialogforen. Eines davon findet am 31. Oktober in Ingolstadt statt. Den Auftakt macht am Samstag (10.10.) Wolfsburg. Insgesamt sollen sich 600 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über ihre Erfahrungen während der Pandemie austauschen. Ziel sei es, konkrete Empfehlungen für den Umgang mit künftigen Pandemien für die vom Bundestag eingesetzte Kommission zu erarbeiten, teilte das Parlament am Freitag mit.

Im Fokus stehe, welche Maßnahmen sich bewährt haben und wie die Kommunikation in Krisenzeiten verbessert werden kann. Bei der Auswahl der Teilnehmer sollten unterschiedliche Altersgruppen, Bildungs- und Berufshintergründe sowie besonders von der Pandemie betroffene Menschen berücksichtigt werden. Dazu zählen etwa Pflegekräfte und Menschen mit Behinderungen.

Empfehlungen gehen an Kommission

Die weiteren Bürgerforen sind für den 24. Oktober in Halle (Saale), für den 31. Oktober in Ingolstadt und den 21. November in Düsseldorf geplant. Die erarbeiteten Empfehlungen sollen Anfang 2027 an die Kommission im Bundestag übergeben werden.

Der Bundestag hatte die Einsetzung der Enquete-Kommission "Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse" im Juli vergangenen Jahres beschlossen. Sie nahm im September 2025 ihre Arbeit auf. Die Bundestagsfraktionen entsendeten jeweils entsprechend ihrer Größe insgesamt 14 Mitglieder in die Kommission, den Vorsitz hat Michael Hose (CDU). Hinzu kommen 14 externe Fachleute, unter anderem aus den Bereichen Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Jura, aber auch aus Landes- und Kommunalverwaltungen.