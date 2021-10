"Cringe" ist Jugendwort des Jahres

München (epd). "Cringe" ist das Jugendwort des Jahres 2021. Der englische Begriff stehe für ein Gefühl des Fremdschämens, teilte der Langenscheidt-Verlag mit Sitz in München als Initiator des Wettbewerbs am Montag mit. So könne es zum Beispiel "cringe" oder "cringy" sein, wenn Erwachsene, beim Versuch cool zu wirken, Jugendsprache verwenden.

Das Wort, das etwas Peinliches oder Unangenehmes beschreibt, funktioniert als Adjektiv, Substantiv oder Verb und ist seit Jahren Anwärter auf den Titel "Jugendwort des Jahres". Nachdem sich 2020 die Jugend mitten in der Pandemie eher "lost”, also "verloren", fühlte und dies zum Jugendwort des Jahres machte, spiegelt der Zeitgeist dieses Jahr ein Gefühl der Fremdscham, so der Verlag.

Im Finale ließ der Verlag in diesem Jahr offen unter den drei Wörtern "Cringe", "Sus" (für etwas Verdächtiges) und "Sheesh" (als Ausdruck des Erstaunens) abstimmen. Das Ergebnis: Mit einer Mehrheit von 42 Prozent entschieden sich die Wähler für "Cringe".