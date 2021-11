CVJM will junge Christen vor Radikalisierung schützen

Nürnberg (epd). Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Bayern hat multimediale Arbeitshilfen erarbeitet, die junge Christinnen und Christen vor Radikalisierung schützen sollen. Bei einer Leitungskonferenz stellte der Verband jetzt sein Angebot vor, teilte der CVJM am Dienstag mit. Es soll auch Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit für das Thema sensibilisieren.

Die Broschüren sind online auf der Website des CVJM Bayern verfügbar. Neben dem interaktiven Radikalisierungscheck finden sich eine theologische Aufbereitung, ausgearbeitete Gruppenstunden und Ideen zur Umsetzung des Themas in der Schule, hieß es.