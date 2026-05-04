Nürnberg (epd). Ob in der Schuldnerberatung oder im Kindergarten: Auch in Einrichtungen der Diakonie werden Mitarbeitende immer wieder mit rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen ihrer Klientinnen und Klienten konfrontiert. Manche Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder mit Kindern anderer Hautfarbe spielen, andere Menschen meinen, Empfänger von Bürgergeld seien alle faul. Vielfach sei es so, dass hinter solchen Aussagen eigene Sorgen und Nöte steckten, sagte Leonie Krüger von der Diakonie Bayern im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Wenn jemand zum Beispiel wenig Geld habe, könne es Neidgefühle gegenüber anderen Menschen geben, für die vermeintlich mehr getan werde. "Meiner Erfahrung nach steht hinter rechtspopulistischen Äußerungen in fast allen Fällen das Empfinden sozialer Ungerechtigkeit", sagt Krüger, die sich bei der Diakonie schwerpunktmäßig um Demokratieförderung kümmert und unter anderem Mitarbeitende im Umgang mit populistischen Äußerungen schult. Komme so etwas vor, sei es wichtig, Mensch und Meinung zu trennen. "Das heißt nicht, die andere Meinung einfach zu akzeptieren. Aber man soll die Person respektieren und einordnen, warum sie etwas sagt." Um sich von solchen Äußerungen abzugrenzen, könne man auch auf das christliche Menschenbild der Diakonie verweisen oder auf Positionen und Werte wie etwa die Nächstenliebe.

Initiative will Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen

Probleme, die es in der Gesellschaft gebe, müssten klar benannt und nicht schöngeredet werden, sagte Krüger. Der Rechtspopulismus greife jedoch einseitig negative Entwicklungen heraus und verallgemeinere sie. Zuwanderung werde etwa oft abschreckend und feindlich dargestellt, doch sie bereichere auch die Gesellschaft. "Integration klappt an ganz vielen Stellen", sagt Krüger. "Es ist wichtig, wieder positive Zukunftsvorstellungen für unsere Gesellschaft zu entwickeln."

Um Menschen wieder miteinander ins Gespräch zu bringen und der Polarisierung in der Debattenkultur entgegenzuwirken, sei es wichtig, konkrete Räume für Verständigung zu schaffen, sagte Krüger. "Wir müssen wieder lernen, zuzuhören, andere Menschen ausreden zu lassen und andere Meinungen zu respektieren. Demokratie muss immer wieder neu ausgehandelt werden."

Solche Räume fördert zum Beispiel die Initiative "Verständigungsorte" der evangelischen Zukunftswerkstatt midi, der Diakonie Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD); das Diakonische Werk Bayern beteiligt sich mit 10.000 Euro für Projekte im Freistaat.