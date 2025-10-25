München (epd). Die Vorstandssprecherin der Diakonie München und Oberbayern, Andrea Betz, ist am Samstag (25. Oktober) mit dem "Friedrich von Thiersch"-Preis des Vereins "Ahepa München" ausgezeichnet worden. Man würdige damit unter anderem Betz' langjähriges Engagement für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit, teilte der Verein mit. Der "Friedrich von Thiersch"-Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die einen besonderen Beitrag zur Förderung der Wohltätigkeit, der griechischen Kultur sowie des Philhellenismus geleistet haben.

Betz sagte, seit ihrer Jugend sei ihr soziales Engagement wichtig: "In meiner Rolle als Vorstandssprecherin der Diakonie München und Oberbayern setze ich mich zusammen mit unseren Haupt- und Ehrenamtlichen für sozialen Frieden ein." Die 46-Jährige entschied sich früh für den Non-Profit-Sektor, geprägt durch ihr Engagement in der Jugendarbeit. Nach acht Jahren in Führungspositionen bei der Caritas wechselte sie zur Diakonie. Seit dem Jahr 2020 verantwortet sie die sozialpolitische Arbeit des Verbandes, seit Mai 2021 als Vorständin.

Die Organisation Ahepa hat sich früher für den gesellschaftlichen Austausch von Griechen und Nichtgriechen engagiert und ist heute vor allem in der Kulturförderung tätig. Mitglieder sind häufig Personen der griechischen Diaspora oder Philhellenen, also Menschen, die sich geistig mit Griechenland verbunden fühlen.