Diakoniedorf Herzogsägmühle schließt seine Läden am Buß- und Bettag

Herzogsägmühle, Peiting (epd). Das Diakoniedorf Herzogsägmühle lässt seine zahlreichen Geschäfte am Buß- und Bettag (17. November) geschlossen. Obwohl der gesetzliche Feiertag vor 26 Jahren abgeschafft worden sei, bleiben an dem evangelischen Gedenktag alle Läden, Beratungsstellen und Betriebe der Wohlfahrtseinrichtung geschlossen, wie das Sozial-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Regelung gelte nicht nur für den Ort Herzogsägmühle bei Peiting, sondern auch für alle Herzogsägmühler Einrichtungen in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Landsberg am Lech.