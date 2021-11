Erlanger Professor Mayr erhält Deutschen Preis für Philosophie

Erlangen, Hamburg (epd). Erasmus Mayr, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik der Hamburger Max Uwe Redler Stiftung. Gewürdigt werden damit Mayrs herausragenden Arbeiten in der Praktischen Philosophie, Ethik und Rechtsphilosophie, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Mayr setze seine intellektuelle Brillanz zur gedanklichen Durchdringung von Fragen ein, die für das gesellschaftliche Zusammenleben zentral sind, heißt es in der Begründung.

Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Stifter ist Hamburger Kaufmann Max Uwe Redler. Die Preisverleihung findet am Donnerstag (11. November) im Hamburger Rathaus statt.