München (epd). Die Telefonseelsorge im Evangelischen Beratungszentrum München (ebz) sucht eine neue Leitung. Bewerben könnten sich nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch Diakone sowie Religions- oder Sozialpädagogen, heißt es in der Ausschreibung im Amtsblatt der bayerischen Landeskirche. "Nötig sind Berufserfahrung und Zusatzqualifikationen im Bereich Seelsorge oder Supervision", erklärte ebz-Vorstand Bernhard Barnikol-Oettler auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts (epd). Die Stelle ist zunächst bis Ende 2027 befristet; sie wird je zur Hälfte von Landeskirche und ebz finanziert.

Der bisherige Stelleninhaber, Pfarrer Michael Schaar, hatte die Leitung der Telefonseelsorge am 1. April 2022 übernommen. Schaar habe, so Barnikol-Oettler, nach längerem Krankenstand seine Kündigung zum 31. Dezember 2024 eingereicht. Die Stelle ist bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben.

Die Evangelische Telefonseelsorge München bietet Menschen per Telefon, E-Mail und Chat Begleitung in Lebenskrisen an. Zum Team gehören 115 Ehrenamtliche, die eine neunmonatige Ausbildung durchlaufen haben. Der nächste Kurs beginnt im Juli 2025, die Bewerbungsfrist dafür endet am 30. April. Die Telefonseelsorge ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar.