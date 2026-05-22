Nürnberg (epd). Die für Herbst geplante Inbetriebnahme des Evangelischen Campus Nürnberg (ECN) lässt sich nicht halten. Grund sind bauliche Verzögerungen, vor allem an den Außenanlagen sowie beim Brandschutz, wie aus einer Mitteilung des ECN vom Freitag hervorgeht. Eigentlich sollte der ECN, der auch die Evangelische Hochschule Nürnberg beherbergt, im Oktober zum Start des Wintersemesters 2026/27 an den Start gehen. "Aktuell ist mit einer vollständigen Inbetriebnahme der Immobilie zum Jahreswechsel zu rechnen."

Die Verzögerungen kamen offenbar überraschend: "Im engen Zeitplan war das Projekt ECN in den letzten Monaten gut unterwegs, doch im Zuge des laufenden Controllings wurden Mitte April Abweichungen im Terminablauf festgestellt", teilte der ECN mit. Diese habe das für die Überwachung von Bauqualität und Baufortschritt verantwortliche Ingenieurbüro bislang nicht mitgeteilt - ebensowenig wie "tragfähige Entscheidungsgrundlagen", um rechtzeitig gegenzusteuern zu können.

Geplant ist nun schrittweise Inbetriebnahme

Anvisiert werde nun eine schrittweise Inbetriebnahme bis Jahresende, sagte der Vorsitzende des Projektlenkungsausschusses, Stefan Ark Nitsche, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Studierenden der Evangelischen Hochschule Nürnberg blieben im Wintersemester noch in ihren bisherigen Räumlichkeiten und würden erst Anfang 2027 in den ECN umziehen. An den Gesamtkosten für das Bauprojekt von rund 221 Millionen Euro ändere sich wegen eines ausreichenden Risikopuffers nichts.

Die evangelische Landeskirche hatte 2017 die ehemalige Oberpostdirektion in Nürnberg gekauft, um daraus den Evangelischen Campus Nürnberg zu machen. In die Immobilie sollen zahlreiche kirchliche Einrichtungen, aber auch externe Mieter einziehen.