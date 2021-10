Evangelischem Konvertit droht Abschiebung in den Iran

Würzburg, Dingolfing (epd). Einem aus dem Iran stammenden und zum Christentum konvertierten jungen Mann droht die Abschiebung in sein Heimatland. Wie der Verein "matteo - Kirche und Asyl" am Freitag mitteilte, ist Siamak Shahveysi am frühen Freitagmorgen in Würzburg bei seiner Ehefrau festgenommen worden und befindet sich auf dem Weg in die Abschiebehaft. Der 34-Jährige lebt seit 2013 in Deutschland, 2014 wurde er von einem evangelischen Pfarrer in Reisbach getauft.

Seit 14 Jahren sei der Mann mit seiner iranischen Frau nach islamischen Recht verheiratet, eine standesamtliche Trauung - um den Status als Ehepaar nach deutschem Recht zu legalisieren - sei bereits in Planung gewesen. "Vermutlich hat auch deshalb die Ausländerbehörde Dingolfing die Abschiebung forciert", schreibt der matteo-Vorsitzende und frühere Kirchenasyl-Koordinator der bayerischen Landeskirche, Stephan Theo Reichel, in einem offenen Brief vom Freitagmorgen.

Reichel hatte sich mit dem Offenen Brief unter anderem an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gewandt, um gegen die geplante Abschiebung zu intervenieren. Christlichen Konvertiten droht im Iran wie beispielsweise auch politisch Verfolgten oder Homosexuellen eine rigide Verfolgung bis hin zur Todesstrafe. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin sei aus diesem Grund ein genereller Abschiebestopp in den Iran im Gespräch, sagte Reichel.