"Farbporträts" in der Schwabacher Stadtkirche

Schwabach (epd). Im "Kunstraum" der Stadtkirche St. Johannes und St. Martin Schwabach zeigt ab Samstag (25. September) die Künstlerin Lena Miller ihre Ausstellung "ein wal hinter den wolken - farbportraits". Ihre Gemälde seien bis zum 24. Oktober zu sehen, teilte die Kirchengemeinde mit. Miller werde am Sonntag (26. September, 10 Uhr) den Gottesdienst in der Stadtkirche mit Diakonin Anke Bakeberg gestalten. In ihren Gemälden übersetze sie die Eindrücke und Stimmungen in abstrakte Formen und Farbwelten, sagt Lena Miller über ihre Kunst: "In meiner Welt ist alles Farbe. Die Fahrt mit der U-Bahn, die Musik im Radio, meine Mitmenschen".

In der Stadtkirche Schwabach zeige sie "Farbassoziationen" zu einigen ihrer Texte und Farbportraits. "Farbportraits sind Kompositionen aus Farbklängen in denen ich Menschen zeige, so wie ich sie wahrnehme", sagt die Künstlerin.

Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Künstlerbund Schwabach statt, heißt es in der Mitteilung. Die Stadtkirche Schwabach ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.