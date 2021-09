Fastnachter Schlereth mit BR-Verdienstmedaille ausgezeichnet

Kitzingen (epd). Der langjährige Präsident und jetzige Ehrenpräsident des Fastnacht-Verbandes Franken, Bernhard Schlereth, ist am Freitag für seine Verdienste um die Fastnachtssendungen des Bayerischen Rundfunks (BR) mit der BR-Verdienstmedaille ausgezeichnet worden. BR-Intendantin Katja Wildermuth überreichte die selten verliehene Auszeichnung in der Deutschen Fastnachtakademie in Kitzingen. Nach mehr als 30 Jahren hatte sich Schlereth im Februar dieses Jahres von der TV-Fastnachtbühne verabschiedet. Der BR gab damals die Auszeichnung schon bekannt, Corona-bedingt überreichte ihm Wildermuth die Medaille erst jetzt persönlich. Zur Feier in die Fastnachtakademie samt Fastnachtmuseum in Kitzingen kamen auch etliche bekannte Künstler und Künstlerinnen der Fränkischen Fastnacht wie Michl Müller, Sebastian Reich und Matthias Walz sowie die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), die der BR-Fernsehprunksitzung "Fastnacht in Franken" seit vielen Jahren verbunden ist.