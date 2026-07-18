München (epd). Rund 24.500 Fach- und Berufsoberschüler in Bayern starten am Freitag (15. Mai) in ihre Abschlussprüfungen. Wie das bayerische Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, finden bis 22. Mai die schriftlichen Prüfungen statt. Am 08. Juli sollen dann die Fachabitur- sowie Abiturzeugnisse verliehen werden.

Wer eine Fachoberschule (FOS) oder Berufsoberschule (BOS) in Bayern absolviert, kann sich im Anschluss für ein Studium an Hochschulen und Universitäten einschreiben. Die Fachoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluss auf, die Berufsoberschule zusätzlich auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer mehrjährigen Berufserfahrung.