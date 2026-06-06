Erlangen (epd). Der österreichische Comiczeichner und Autor Franz Suess hat den Max und Moritz-Preis 2026 der Stadt Erlangen in der Kategorie "Bester deutschsprachiger Comic-Künstler" erhalten. Er schaue dahin, "wo üblicherweise der Blick abgewendet wird", würdigte die Jury seine Arbeit, wie die Stadt Erlangen mitteilte.

Als bester deutschsprachiger Comic ist am Freitagabend im Erlanger Markgrafentheater "Der verkehrte Himmel" von Mikael Ross (avant-verlag) ausgezeichnet worden. "Bester internationaler Comic" wurde "In den trüben Gewässern Istanbuls" von Özge Samancı.

Vampir-Geschichte und eine Metzgerei als Schauplatz

Der Max und Moritz-Preis für den besten Comic für Kinder geht in diesem Jahr an die "ungewöhnliche Vampir-Geschichte" "Der Zahn" von Ayşe Klinge. Der Preis für das beste deutschsprachige Comic-Debüt geht an "Fleischeslust" von Martin Oesch, der für den Schauplatz seiner ersten Graphic Novel eine Metzgerei aussucht.

Als "bester Sachcomic" wurde "Die Frau als Mensch" von Ulli Lust gewürdigt. Darin räume Lust mit den landläufigen Geschlechterklischees der Frühgeschichte der Menschheit auf und zeichne eine egalitäre Frühgesellschaft, was dem Stand der Wissenschaft entspreche, heißt es in der Laudatio der Jury.

Britische Künstlerin Posy Simmonds wird für ihr Lebenswerk geehrt

Mit dem Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk wurde - wie schon vor der Preisverleihung bekannt gegeben - die 1945 geborene britische Künstlerin Posy Simmonds geehrt. Den Spezialpreis der Jury erhielt der Publizist Andreas C. Knigge für seine herausragenden Verdienste um die Comic-Kunst in Deutschland.

Der Max und Moritz-Preis, der von der Stadt Erlangen im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Comic-Salons verliehen wird, gilt nach eigenen Angaben als wichtigste Auszeichnung für Comic-Kunst und grafische Literatur im deutschsprachigen Raum. Er wird durch eine von der Stadt Erlangen berufene unabhängige Fachjury vergeben.