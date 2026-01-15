München (epd). Zum dritten Mal lobt der Freistaat seinen "Staatspreis für bayerische Kreativorte" aus. Bis zum 31. März könnten sich Betreiber und Träger von Orten, "an denen Kultur, Kreativität und Unternehmergeist zusammenkommen und die einen wichtigen Beitrag zur regionalen Entwicklung leisten", bewerben, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Die drei Preise seien mit insgesamt 60.000 Euro dotiert, daneben werde ein undotierter Sonderpreis für kommunales Engagement vergeben.

An "Kreativorten" entstünden neue Ideen, Arbeitsplätze und Netzwerke, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger laut Mitteilung. Das belebe Quartiere und stärke Regionen. Der Staatspreis wolle die Bedeutung solcher Orte würdigen. Bisherige Preisträger seien unter anderem der in einem alten Kloster untergebrachte "Bergfried Kultur" in Passau, die "Kunsthalle Neuburg", der "Z-Bau" in Nürnberg sowie der Kulturraum "Degginger" in Regensburg.