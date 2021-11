Gemeinsames Friedensgebet von Juden, Muslimen, Christen und Buddhisten am Buß- und Bettag

Kirchseeon (epd). Mit einem interreligiösen Friedensgebet wollen Gläubige aus Kirchseeon (Dekanat Rosenheim) am Buß- und Bettag (17. November) ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen. Juden, Muslime, Christen und Buddhisten seien eingeladen, gemeinsam um 19 Uhr in der Johanneskirche in Kirchseeon für Frieden zu beten, teilte die Kirchengemeinde Ebersberg mit. Denn eine Glaubensüberzeugung oder deren Verteidigung dürfe niemals Hass, Terror und Krieg rechtfertigen.

Gegenseitige Achtsamkeit und Toleranz seien die Voraussetzungen für Frieden im menschlichen Zusammenleben, hieß es weiter. Naturkatastrophen oder die Corona-Pandemie könnten nur gemeinsam von allen Menschen überwunden werden. Das gemeinsame Gebet soll zum 21. Mal stattfinden.

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag. Er gehört zu den sogenannten beweglichen Feiertagen und findet jedes Jahr am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag statt. 1995 wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft. Die evangelische Kirche bezeichnet die Abschaffung bis heute als Fehlentscheidung. In Bayern haben Kinder schulfrei, so dass viele Eltern einen Urlaubstag nehmen müssen.