Nürnberg (epd). Mit der Verehrung prominenter Persönlichkeiten im 19. Jahrhundert beschäftigt sich vom 14. Mai bis 6. September die Sonderausstellung "Genie, Idol, Star" im Germanischen Nationalmuseum (GNM). Krisenzeiten, gesellschaftlicher Wandel und Unzufriedenheit beförderten Sehnsüchte nach starken Anführern, Rettern und Vorbildern, teilte das Museum am Dienstag mit. Die Liste der in dieser Zeit Verehrten, ob lebend oder schon gestorben, sei lang: Shakespeare, Dürer, Friedrich der Große, Napoleon, Goethe, Schiller, Königin Luise, Bismarck, Humboldt, Schumann, Wagner.

Die Säkularisierungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts hatte Religion und Gott immer weiter infrage gestellt, so die Mitteilung weiter. Im Gegenzug wertete sie die menschliche Schöpfer- und Veränderungskraft auf. Die Folge sei gewesen, dass herausragende Persönlichkeiten als "Ersatzheilige" verehrt wurden. Ein gefeierter Star dieser Zeit sei die österreichische Tänzerin Fanny Elßler gewesen. Bewundert wurde sie für die Eleganz ihrer Bewegungen. Darstellungen und Abgüsse ihrer Füße, gerne auf den Zehenspitzen stehend, wurden zu begehrten Fan-Objekten, hieß es.

Quasi-religiöse Verehrung

Fans sammelten demnach nicht nur Dinge und Darstellungen der von ihnen Verehrten, sie versuchten auch, andere zu missionieren und von ihrer Begeisterung zu überzeugen. Für das 19. Jahrhundert fänden sich zahlreiche Beispiele quasi-religiöser Verehrung und wundersamer Fähigkeiten. So stelle ein Glasgemälde in Weimar Friedrich Schiller bei der Heilung eines Kindes dar, eine achtteilige Glasbilderreihe von Franz Joseph Sauterleute zeige Szenen aus dem Leben Dürers in der Art von Christus-Darstellungen und Heiligenlegenden. In Zeitungen und Magazinen erschienen zudem bildliche und poetische Verklärungen der damaligen Stars.

Die etwa 170 Objekte der Sonderausstellung stammen zum Großteil aus den Sammlungen des GNM. Sie werden ergänzt um Leihgaben der John Neumeier Stiftung in Hamburg, dem Deutschen Theatermuseum in München und weiteren Museen und privaten Sammlungen, teilte das GNM mit. Die Ausstellung lade dazu ein, historische Muster der Verehrung zu erkennen und zu fragen, warum Geniekult, Starsysteme und Personalisierung bis heute unsere Kultur prägen.