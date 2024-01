Augsburg (epd). Mit 10.000 Teilnehmenden rechnen die Organisatoren bei einem Glaubensfestival vom 4. bis 7. Januar in Augsburg. Das Festival "Mehr24" stehe unter dem Motto "God is here", teilte der Veranstalter, das Gebetshaus Augsburg, am Wochenende mit. Die Veranstaltungen in der Augsburger Messe sollten Christen aller Generationen und Konfessionen ansprechen. Zu den Rednern und Künstler, die im Programm auftreten, gehören Gebetshausgründer und Autor Johannes Hartl, TheChosen-Darsteller Nick Shakoor, Nicky Gumbel, anglikanischer Geistlicher und Pionier des Alpha Kurses, Miss Germany 2023 Kira Geiss und der Wiener Kardinal Christoph Schönborn.

Musikalisch gestalten die Veranstaltungen unter anderem Veronika Lohmer, die O’Bros und Worship Symphony. An katholischen Eucharistiefeiern wirken der Augsburger Bischof Bertram Meier und Weihbischof Florian Wörner mit. Auch ein evangelischer Abendmahlsgottesdienst ist geplant. Zuletzt fand 2020 ein "Mehr"-Festival in Augsburg statt, zu dem 12.000 Menschen gekommen seien, hieß es. Das Gebetshaus Augsburg ist nach eigenen Angaben eine ökumenische Initiative, die den christlichen Glauben zeitgemäß Weise erfahrbar machen will. Es besteht seit zwölf Jahren und bietet Konferenzen, Schulungen und andere Veranstaltungen. Der gemeinnützige Verein trägt sich durch Spenden und beschäftigt derzeit knapp 100 Mitarbeiter und zahlreiche Ehrenamtliche.