Gratis Riesenrad fahren für Geimpfte

München (epd). Geimpfte mit Weitblick: Wer sich am Montag in München vor dem Riesenrad "Umadum" am Werksviertel gegen Corona impfen lässt, darf im Anschluss gemeinsam mit seinen Angehörigen kostenlos eine Runde die Landeshauptstadt von oben betrachten. Außerdem wird der fränkische Fernsehkoch Alexander Herrmann ("The Taste"), der Testimonial für die Impfkampagne "Ich tu’s für" ist, am Riesenrad vorbeischauen, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Die Aktion findet im Rahmen der bundesweiten Woche "HierWirdGeimpft" statt.