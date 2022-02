Bamberg, Würzburg (epd). Das Kirchenasyl-Verfahren gegen einen Benediktinermönch aus der Abtei Münsterschwarzach könnte heute (Freitag) mit einem Grundsatzurteil enden. Der 1. Strafsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Bamberg verhandelt ab 11 Uhr über den Fall von Bruder Abraham Sauer von der Abtei Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen). Er hatte einem im Gazastreifen geborenen Mann im Kloster Kirchenasyl gewährt, war deshalb angeklagt und in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Kitzingen in erster Instanz freigesprochen worden.

Bei dem Verfahren in Bamberg handelt es sich um eine sogenannte Sprungrevision. Auf diesem Weg ist es möglich, bei einem Thema schneller zu einer höchstrichterlichen Entscheidung zu kommen. In Bayern befinden sich derzeit mehrere Kirchenasyl-Verfahren in der Warteschleife, mehrere Gerichte möchten das mögliche Grundsatzurteil aus Bamberg abwarten.