Haushalte für Zeit-Umfrage gesucht

Fürth (epd). Wie Menschen die 24 Stunden ihres Tages verbringen, dafür interessieren sich die Statistiker. In Bayern werden Menschen aus 1.700 Haushalten gesucht, die bei einer Befragung angeben, wie lange sie tägliche Medien konsumieren, einkaufen oder ehrenamtlich tätig sind, teilte das statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mit. Bundesweit würden die Landesämter für Statistik und das Bundesamt von Januar bis Dezember 2022 die Zeitverwendung in 10.000 Haushalten in Deutschland untersuchen, hieß es.

Unter dem Motto "Wo bleibt die Zeit?" schreiben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab zehn Jahren an drei Tagen ihre vollständigen Tagesabläufe auf: Schule oder Arbeit, Hobbies, die Zeit am Smartphone, Wege mit dem Auto, dem Bus oder zu Fuß werden erfasst und der nächtliche Schlaf. Erstmals werde bei einer amtlichen Haushaltsbefragung eine App eingesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Die sogenannte Zeitverwendungserhebung (ZVE) soll zeigen, wie viel Zeit die Menschen in Deutschland für die verschiedenen Lebensbereiche verwenden. Die Daten seien unter anderem eine wichtige Grundlage für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so das Landesamt. Besonders interessieren die Statistiker die Stunden für die "Care- Arbeit", für unbezahlte Arbeit wie Hausarbeit, Ehrenamt oder die Pflege von Angehörigen. Aus den Daten der letzten ZVE der Jahre 2012/13 sei hervorgegangen, dass Frauen gut 50 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit verwenden als Männer, so die Mitteilung.

Für die teilnehmenden Haushalte gibt es eine Geldprämie von 15 Euro je Haushalt und 20 Euro je Haushaltsmitglied ab zehn Jahren. Anmeldungen sind ab sofort unter www.zve2022.de möglich.