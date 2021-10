Hermann Sollfrank neuer Direktor des Caritasverbands München-Freising

München (epd). Der neue Direktor des Caritasverbands München-Freising, Hermann Sollfrank, hat am Freitag seinen Dienst angetreten. Der 57-Jährige vereine in seiner Person "Erfahrung in sozialen Themen und wissenschaftliche Perspektive", sagte Kardinal Reinhard Marx laut Pressemitteilung vom Freitag.

Sollfrank ist den Angaben zufolge ein Mann der Praxis: Nach dem Studium der Sozialen Arbeit und der Erziehungswissenschaften arbeitete er viele Jahre in der Jugendpflege, bevor er Professor für Sozialpädagogik wurde. Seit Oktober 2014 war er Präsident der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) München. Bei der Caritas tritt Sollfrank die Nachfolge von Georg Falterbaum an.

Der Diözesancaritasverband vertritt als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege neben den eigenen Einrichtungen gut 100 katholische Fachverbände und Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der Pflege, der Eingliederungshilfe und vielen anderen Bereichen der Sozialen Arbeit.