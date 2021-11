Herrmann lobt: "Sprecher gegen Diskriminierung" sind Brückenbauer

München (epd). Der bayerische Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) hat den 28 neu zertifizierten "Sprecherinnen und Sprechern gegen Diskriminierung" für ihren wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gedankt. Mit ihrer Teilnahme am Projekt "Aktiv(ierend)e Antidiskriminierungsarbeit in Bayern" seien sie "bestens darauf vorbereitet, kommunale Antidiskriminierungsstrukturen mitzugestalten und vor Ort eigene Projekte anzustoßen", sagte Herrmann laut einer Mitteilung am Samstag bei der Online-Vergabe der Zertifikate.

Herrmann sagte, auch dank des Engagements der neuen Sprecherinnen und Sprechern könne man sagen, dass "Integration in Bayern gelingt". Sie setzten sich in den Kommunen für mehr Beteiligung für Menschen mit Migrationshintergrund sowie für "ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Miteinander", erläuterte der Minister. Die Sprecher bauten "Brücken zwischen verschiedenen Milieus, fördern den Dialog und stärken so das gegenseitige Verständnis". Dies sei "umso wichtiger", weil rassistisches Gedankengut von manchen heute wieder lautstark propagiert werde.

Die 28 ausgebildeten Sprecherinnen und Sprecher sind alle ehrenamtliche Mitglieder in 18 der 33 Integrationsbeiräte in bayerischen Städten und Landkreisen. Sie haben alle Migrationshintergrund, allerdings habe nicht jeder deshalb Diskriminierungserfahrungen gemacht - einige etwa hätten auch Diskriminierung als Frau erfahren.