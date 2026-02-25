Gerolfingen (epd). Bereits zum 73. Mal findet am Pfingstmontag (25. Mai) der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg bei Gerolfingen statt. Das größte evangelische Treffen Süddeutschlands steht heuer unter dem Motto "Wenn Hoffnung Schule macht", wie die Veranstalter mitteilten. Als prominente Gäste werden unter anderem Landesbischof Christian Kopp und die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski erwartet. Der Festgottesdienst wird wieder per YouTube live ins Internet übertragen.

Zum Rahmenprogramm gehört auch wieder die Kirchennacht "Night of Spirit" am Vorabend (24. Mai). Sie beginnt ab 19.30 Uhr, Musik kommt von der Band "Good Weather Forecast". Nach dem Festgottesdienst am Pfingstmontag laden Marktstände, Workshops sowie Begegnungen bei Essen und Trinken zum Austausch ein. Auch Gespräche mit Landesbischof Kopp und weiteren kirchlichen Persönlichkeiten sind möglich, heißt es in der Mitteilung. Beim Kinderkirchentag treten Chris Halmen und der Zauberkünstler Mr. Joy auf.

Vor 75 Jahren fing alles an

Der Bayerische Kirchentag hat eine lange Geschichte: Am Pfingstmontag des Jahres 1951 - also vor 75 Jahren - eröffnete der damalige Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Berg die Landvolkshochschule (heute: Evangelisches Bildungszentrum). Aus dieser Eröffnungsfeier entwickelte sich dann der Kirchentag. Mit regelmäßig mehr als 10.000 Gästen vor allem aus Bayern und dem baden-württembergischen Grenzgebiet ist der Bayerische Kirchentag die größte regelmäßige kirchliche Veranstaltung in Süddeutschland.