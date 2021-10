Hubert Weiger spricht bei Diakonie-Gottesdienst

Fürth (epd). Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender beim BUND Naturschutz Bayern, hält eine Kanzelrede in der Heilig-Geist-Kirche in Fürth. Weiger spricht beim Diakonie-Gottesdienst am Dienstag, 12. Oktober (18 Uhr), wie die Diakonie Fürth mitteilte. Der Gottesdienst nehme soziale Nachhaltigkeit in den Blick, die Sicherung der Grundbedürfnisse, die Bekämpfung von Armut durch einen gerechten Zugang zu Chancen und eine gerechte Verteilung von Ressourcen, heißt es in der Mitteilung. Man werde sich damit beschäftigen, was die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung sind und welchen Beitrag man selbst leisten könne, "dass wir zum Wohlergehen aller darin leben können".

Info: Die Zahl der Gäste ist coronabedingt begrenzt, ist eine Anmeldung unter t1p.de/Diakoniegottesdienst, 0911/74933-31 oder tanja.koch@diakonie-fuerth.de ist erwünscht.