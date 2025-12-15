München, Gütersloh (epd). Bessere Bildung eröffnet laut einer Modellrechnung des ifo Instituts im Auftrag der Bertelsmann Stiftung nicht nur bessere Chancen für Schülerinnen und Schüler, sondern kann auch die Wirtschaftsleistung steigern. "Unser Land würde jedes Jahr Milliarden an potenziellem, zusätzlichem Wohlstand generieren, wenn mehr junge Menschen besser lesen, schreiben und rechnen könnten", sagt Dirk Zorn, Director Bildung bei der Bertelsmann Stiftung, laut Mitteilung am Montag. Durch die Umsetzung konkreter Bildungsziele könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2075 um 6,7 Billionen Euro wachsen. Bis zum Jahr 2105 sei sogar ein Plus von fast 21 Billionen Euro zu erwarten. Bayern würde rund 2,8 Billionen Euro an zusätzlichem BIP gewinnen.

Kern der Modellrechnung sind drei Bildungsziele: Bildungsminimum absichern, Bildungsniveau steigern und eine Leistungsspitze fördern. Demnach soll die Zahl der Schüler, die die Mindestanforderungen in Deutsch und Mathematik nicht erreichen, halbiert werden. 20 Prozent mehr Schüler sollen zudem die Regelstandards in Deutsch und Mathematik erreichen oder übertreffen. Und 30 Prozent mehr Schüler sollen in den beiden Fächern zur Spitzengruppe zählen. Seit mehr als einem Jahrzehnt verschlechterten sich nach Angaben der Bertelsmann Stiftung in Deutschland die Kompetenzen der Schüler in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften.

Parteiübergreifende Bildungsziele für 2035

Die Modellrechnung orientiert sich nach Angaben der Bertelsmann Stiftung an den sogenannten "Bildungszielen 2035". Darin hatten Anfang 2025 parteiübergreifend mehrere Politikerinnen messbare Ziele für bessere Bildungsleistungen innerhalb der nächsten zehn Jahre formuliert. Zu den Autorinnen gehörten die damalige Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und jetzige Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU), die damalige Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz und jetzige Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sowie die Kultusministerin von Baden-Württemberg, Theresa Schopper (Grüne).

Für die Studie haben Wirtschaftsexperten des Münchener ifo Instituts und der Bertelsmann Stiftung simuliert, wie viel zusätzliche Wirtschaftsleistung im Verlauf der Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes für die kommenden 80 Jahre entsteht, wenn die "Bildungsziele 2035" erreicht werden. Für die Vorausberechnungen wurden Daten des IQB-Bildungstrends für Deutsch und Mathematik in der 4. und 9. Jahrgangsstufe verwendet.