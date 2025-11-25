Nürnberg (epd). Die Rummelsberger Diakonin Ilona Schuhmacher ist neue Schatzmeisterin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej). Die 48-Jährige sei bei der Mitgliederversammlung der aej in den Vorstand gewählt worden, teilte die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) am Dienstag mit. Schuhmacher folgt auf Gernot Quasebarth und ist zunächst bis zu den Neuwahlen 2026 nachgewählt.

Schuhmacher ist Geschäftsführerin der EJB und zugleich Grundsatzreferentin. Sie hat eine Weiterbildung zur Sozialbetriebswirtin absolviert und war sieben Jahre lang Vizepräsidentin des Bayerischen Jugendrings. Ihren Schwerpunkt der bedarfsgerechten Finanzierung und Ausstattung von Jugendarbeit wolle sie nun auch auf Bundesebene einbringen, teilte die EJB mit. Sie wolle dazu beitragen, dass evangelische Jugendarbeit auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten "ihr volles Potenzial nutzen kann", sagte sie bei ihrer Vorstellung.