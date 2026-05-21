München, Gerolfingen (epd). Die positive Rolle des christlichen Glaubens hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betont. "Der christliche Glaube steht für Nächstenliebe, für die Suche nach Wahrheit und für die unbedingte Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen - und damit für Frieden", sagte Herrmann im Vorfeld des Bayerischen Kirchentags, der am Pfingstmontag (25.05.) auf dem Hesselberg im mittelfränkischen Gerolfingen stattfindet.

"Gerade beim Bayerischen Kirchentag wird spürbar, welche Kraft von diesem gemeinsamen Glauben ausgeht, wenn Menschen zusammenkommen, um sich zu stärken und Orientierung zu finden", sagte Herrmann. "Dieses einzigartige ethische Fundament macht das Christentum zu einer tragenden Kraft in unserer Demokratie."

Der Bayerische Kirchentag, laut Herrmann "ein bedeutendes Glaubens- und Begegnungstreffen", findet heuer unter dem Thema "Wenn Hoffnung Schule macht" statt. Um 10 Uhr predigt Regionalbischöfin Gisela Bornowski, am Ende des Gottesdienstes spricht Herrmann ein Grußwort. Das weitere Programm bietet musikalische Angebote, Workshops und Diskussionsformate.