Johanniter-Pfarrer Thoma eingeführt

München, Augsburg (epd). Der Augsburger evangelische Stadtdekan Michael Thoma ist offiziell in sein Amt als neuer Landespfarrer der bayerischen Johanniter eingeführt worden. In dem Gottesdienst in der Münchner St. Matthäus-Kirche wurde auch seine Vorgängerin Andrea Wagner-Pinggéra verabschiedet, teilte der Johanniter-Landesverband mit.

Michael Thoma hatte bereits Anfang des Jahres die ehrenamtliche Funktion übernommen. Der Landespfarrer sei für die theologischen Inhalte der Hilfsorganisation zuständig. In Bayern seien rund 7.800 Menschen ehrenamtlich und mehr als 4.200 hauptamtlich bei den Johannitern tätig, so der Verband. Als Landespfarrer stehe Thoma dem Landesvorstand zur Seite und sei im engen Austausch mit den Standortpfarrern in den bayerischen Regionalverbänden.