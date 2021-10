Kaffee und Bananen: Erlangens Weltladen besteht seit 40 Jahren

Erlangen (epd). Seit 40 Jahren gibt es den Erlanger Dritte Welt Laden. Aus diesem Anlass zeigt der Laden in der Erlanger Neustädter Kirche die Wanderausstellung "Fair unterwegs in der Metropolregion Nürnberg". Sie informiere vor allem über nachhaltige Beschaffung, teilte der Weltladen am Freitag mit: Kaffee oder Tee, Berufskleidung, Sportbälle oder Pflastersteine seien Produkte, die Kommunen kaufen und die oft einen langen Weg zurückgelegt hätten. Zudem zeigt der Dritte-Welt-Laden Plakate einer provokanten Aktion aus dem Jahre 1991. Am Dienstag, (5. Oktober, 18 Uhr) wird die Ausstellung in der Neustädter Kirche eröffnet. Sie ist bis zum 17. Oktober zu sehen.

Am Erntedankfest im Jahr 1981 zogen die zahlreiche Menschen in einem Schweigemarsch aus Solidarität mit den Hungernden in aller Welt durch die Erlanger Innenstadt. Unter dem Motto "Hunger ist ein Skandal - Hunger wird gemacht" wollte die Aktion die Erlanger Bevölkerung informieren und aufrütteln, heißt es in der Chronik des Ladens. Aus dieser Aktion sei einen Monat später der Dritte Welt Laden e. V. entstanden. Im Laden am Neustädter Kirchenplatz werden seither Kaffee und andere Produkte aus Fairem Handel, wie etwa Bücher, Umweltschutzpapier und mehr verkauft. Viele Aktionen, Ausstellungen und Bildungsprojekte, Theateraufführungen oder Demonstrationen seien hier entwickelt worden. Zum 40. Geburtstag nennt sich die Einrichtung in Weltladen Erlangen um.