Würzburg, München (epd). Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat davor gewarnt, beim Thema Abtreibungen die Notlagen betroffener Frauen aus dem Blick zu verlieren. In seinem Grußwort zum 80-jährigen Bestehen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) am Freitag auf dem Katholikentag in Würzburg sagte er, die Kirche könne das ungeborene Leben nur mit den Frauen und nicht gegen sie schützen.

Der Kardinal kritisierte, dass Fragen des Lebensschutzes auch innerkirchlich zum "Lagerkampf" gemacht würden. Deshalb seien die vielen Hilfsangebote des SkF "eine wichtige Unterstützung", damit sich Familien für das Leben entscheiden. Der Einsatz für den Lebensschutz von der Entstehung bis zum natürlichen Ende sei für die Kirche essenziell und leiste einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, betonte Marx.

Marx: SkF steht Menschen in Not bei

Das Leitwort des Katholikentags "Hab Mut, steh auf" sei für den SkF eine inhaltliche Zusage, sagte Marx weiter. Der Verband stehe Schwachen, Menschen in Not und in schwierigen Situationen bei, ermutige sie und tue dies aus dem christlichen Glauben heraus. Der SkF in Bayern wurde 1946 gegründet und engagiert sich unter anderem in der Wohnungslosenhilfe, der Straffälligenhilfe und in der Schwangerenberatung.