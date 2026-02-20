München (epd). Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat in seinem Fastenhirtenwort zum Einsatz gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit aufgerufen. "Katholisch sein und völkisch-nationalistisch sein, rassistisch oder gar antisemitisch sein kann deshalb nicht zusammengehen", schreibt Marx laut einer Mitteilung des Erzbistums vom Freitag in seinem Hirtenwort. Christinnen und Christen müssten sich "für ein Leben in Würde für alle Menschen" einsetzen, erläuterte der Kardinal.

Auch ermutigte Marx die Menschen, "in den Pfarreien, aber auch in den Familien, über Sterben zu sprechen". Dies gehöre ebenfalls zum Thema Menschenwürde, schrieb der Kardinal: "Darum geht es auch, wenn wir über den Schutz des menschlichen Lebens sprechen, vom ersten Augenblick des Daseins bis zum Augenblick des Todes." Eine christliche Haltung, die in allen Menschen Brüder und Schwestern sehe, müsse sich dem Schutz und der Würde jedes menschlichen Lebens verschreiben: "Auch in der Stunde des Sterbens."