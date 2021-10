Kirche wird zum Opernhaus für die "Weiße Rose"

Nürnberg (epd). Die Nürnberger Gustav-Adolf-Gedächtniskirche ist Spielstätte für die Kammeroper "Weiße Rose" des Staatstheaters Nürnberg. Am Samstag, 30. Oktober, feiert dort das Werk von Udo Zimmermann (1943 bis 2021) in der Regie von Annika Nitsch Premiere, teilte das Staatstheater am Montag mit. Der Komponist Zimmermann, der in der vergangenen Woche gestorben ist, widmete sich in seinem Werk der Innenwelt der Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl kurz vor ihrem Tod.

Die Geschwister waren die beiden prominentesten Mitglieder der "Weißen Rose", die mit Flugblättern zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufrief. Die beiden bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben. Gedanken, Ängste, Werte und Erinnerungen würden in dem Stück auf eindringliche Weise dargestellt, heißt es in der Mitteilung. Weil für Hans und Sophie Scholl der Glaube eine der Grundfesten ihres Lebens gewesen sei, bilde die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche einen passenden Rahmen.

Zimmermann habe mit seiner "Weißen Rose" ein "Werk gegen die Gleichgültigkeit" erschaffen, so das Theater. Wolfgang Willaschek habe für sein Libretto Briefstellen und Tagebuchauszüge der Geschwister Scholl, Gedichte, Psalmenverse und Bibelzitate assoziativ aneinandergereiht.

Regisseurin Annika Nitsch und Ausstatterin Linda Siegismund wollten in ihrer Inszenierung den Fokus auf den aufklärerischen Aspekt der Oper legen, heißt es in der Mitteilung. "Mir ist wichtig zu zeigen, dass Hans und Sophie Scholl zu Beginn der NS-Zeit genauso begeistert von der nationalsozialistischen Bewegung sind, wie so viele andere Deutsche auch", so die Regisseurin. Erst nach und nach und durch Erlebnisse im privaten Umfeld hätten sie erkannt, was Nationalsozialismus wirklich bedeute. Während für Udo Zimmermann die Themen Meinungsfreiheit und Widerstand in der NS-Zeit noch sehr präsent gewesen seien, als er seine Kammeroper 1986 schrieb, könnten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer heute das Ausmaß des Zweiten Weltkrieges und der Hass-Diktatur gar nicht mehr vorstellen.