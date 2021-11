Kirchenkreis München feiert 100. Geburtstag

München (epd). Mit einem Festakt in der Dekanatskirche St. Markus feiert der evangelische Kirchenkreis München am kommenden Montag (8. November) seinen 100. Geburtstag. Zwei Impulsvorträge erinnern dabei an die erste bayerische Kirchenverfassung, die am 1. Januar 1921 in Kraft trat. Sie sei "das Gründungsdokument einer vom Staat unabhängigen und bewusst demokratisch verfassten Landeskirche", heißt es in der Pressemitteilung zum Termin. Zugleich seien 1921 die Kirchenkreise München und Oberbayern, Ansbach und Bayreuth begründet worden. Die Feier findet pandemiebedingt am Ende des Jubiläumsjahres statt.

Gastgeber und Regionalbischof Christian Kopp begrüßt beim Festakt den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, den Präsidenten des bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Hans-Joachim Heßler sowie Weihbischof Graf Rupert zu Stolberg. Bei einer Podiumsdiskussion mit den Theologen Reiner Anselm und Harry Oelke von der LMU München und Pfarrerin Yvonne Renner soll es um die Frage gehen, ob die Verfassung der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) 50 Jahre nach ihrer letzten Revision 1972 eine Überarbeitung braucht, um den veränderten Bedingungen der Gegenwart gerecht zu werden. "Ich möchte, dass wir an diesem Abend unseren Blick in die Zukunft richten: Wie wollen wir Evangelisch und Kirche sein in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts?", sagte Regionalbischof Kopp laut Mitteilung.

Die bayerische Landeskirche besteht aus sechs Kirchenkreisen, die wiederum in Dekanate und Gemeinden unterteilt sind. Der Kirchenkreis München und Oberbayern besteht aus zwölf Dekanaten mit 150 Kirchengemeinden, in denen 482.139 evangelisch-lutherische Christen leben. Geleitet werden die bayerischen Kirchenkreise von den Regionalbischöfinnen und -bischöfen. Sie sind Mitglieder im Landeskirchenrat, der neben Landesbischof, Landessynode und Landessynodalausschuss zu den kirchenleitenden Gremien zählt. Die Kirchenverfassung wiederum regelt die Aufgaben und die Organisationsstruktur der ELKB.