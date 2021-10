Kneipentalk: Generationen sprechen über Corona und Klima

Fürth (epd). Das Ergebnis der Bundestagswahl fühlt sich für die junge Generation an "wie ein Tritt in den Hintern". Die ältere Generation habe den politischen Wandel hin zu mehr Klimaschutz ausgebremst und eher den Erhalt des eigenen Status quo gewählt, sagte bei einem "Kneipentalk" in Fürth am Samstagabend der angehende Diakon Dennis Stephan. Im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie" diskutierten geladene Gäste von Seniorenrat und Jugendverbänden mit Besucherinnen und Besuchern, ob die Corona-Pandemie einen Konflikt von Jung gegen Alt ausgelöst habe.

Einigkeit bestand darüber, dass sich beide Gruppen stark einschränken mussten, zunächst um die Älteren zu schützen. Jüngere fühlten sich laut Finn Lenski vom Stadtjugendring aber zunehmend im Stich gelassen. Vor allem durch das Fehlen von Vereinsleben und außerschulischen Aktivitäten sei jungen Menschen in der Pandemie viel verlorengegangen. Maximilian Manlig, ebenfalls im Stadtjugendring aktiv, kritisierte zudem die chaotischen Zustände an Schulen und die lange fehlenden Perspektiven für Studierende, ein Semester in Präsenz zu erleben. Laut Ulrich Schuberth vom Seniorenrat sei das aber kein grundlegendes Problem von Alt gegen Jung, sondern "das wurde uns aufgeprägt von der Politik", weil sie auf die Pandemie schlecht vorbereitet gewesen sei.

Die Forderung einiger Jugendverbände, das Wahlalter auf 16 oder sogar 14 Jahre zu senken, damit mehr jüngere Menschen über ihre eigene Zukunft mitentscheiden könnten, stieß nicht bei allen Senioren auf Zustimmung. Dennoch bestand bei einigen Themen ein Konsens. "Wir wollen alle eine lebenswerte Stadt mit besseren Angeboten im Öffentlichen Nahverkehr oder mehr Grünanlagen", fasste es Finn Lenski zusammen. Ulrich Schuberth vom Seniorenrat nahm sich vor, sich "mit den Jugendorganisationen zusammenzusetzen und ein gemeinsames Vorgehen zu diskutieren".

"Uns ging es darum, dass alle miteinander reden, nicht nur die auf dem Podium", beschrieb Christiane Lehner vom Evangelischen Dekanat Fürth das Ziel des bereits vierten Kneipentalks, der zusammen mit dem Evangelischen Bildungswerk organisiert wurde.