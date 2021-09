Koenigmuseum Landshut zeigt "9/11 und die Kugel"

Landshut (epd). Zum 20. Jahrestag des Terroranschlags auf das World Trade Center in New York erinnert in Landshut eine Ausstellung an den Künstler Fritz Koenig und sein berühmtestes Werk, die monumentale Bronze-Plastik in Form einer Kugel. 30 Jahre lang stand sie zwischen den Zwillingstürmen im Zentrum New Yorks und wurde am 11. September 2001 durch den Einsturz des World Trade Centers beschädigt, aber nicht zerstört. Die Ausstellung im Koenigmuseum befasse sich mit der Entwicklung des Kunstwerks und seiner Wandlung zum einzigartigen Mahnmal für die Katastrophe von 9/11, sagte Museumleiterin Alexandra von Arnim. Eröffnet wird die Schau am Freitag (10. September) um 15 Uhr.

Eine Sensation war Koenigs "Große Kugelkaryatide" schon im Jahr 1971: Als weltgrößte Skulptur mit 20 Tonnen Gewicht reiste die Bronze von Landshut nach New York. Auf dem Vorplatz des World Trade Centers installiert, wurde sie bekannt unter dem Namen "The Sphere". 30 Jahre später stürzten die Zwillingstürme über der Skulptur zusammen. In den Trümmerfeldern entdeckte der Künstler seine demolierte Skulptur und war dabei, als sie beim Gedenkakt für den Terroranschlag wenige Monate später im Battery Park wieder aufgestellt wurde - "als Symbol für den Schmerz und Überlebenswillen der Stadt New York", so das Koenigmuseum.

Die Landshuter Ausstellung zeigt internationale Künstler, die Überreste der Anschläge oder zeithistorische Dokumente zu 9/11 als Kunstwerke verarbeitet haben, darunter Arbeiten von Fritz Koenig, Monika Bravo, Caro Jost, Reiner Leist, Andrew Mezvinsky, Beate Passow und The Blue Man Group. Im Skulpturengarten zu sehen sind (ab 20 Uhr) auch Filme und TV-Dokumentationen, darunter die Premiere des Films von Astrid Bschers "Koenigs New Yorker Kugel - eine Skulptur wird zum Symbol", der von der Wandlung des Kunstwerks zu einem Mahnmal des 9/11-Gedenkens erzählt. Zu Wort kommen dabei auch Zeitzeugen aus New York wie Daniel Libeskind oder der Bruder des verstorbenen Feuerwehrmannes Michael Burke.

Vor vier Jahren, am 16. August 2017, wurde die beinahe unrestaurierte Bronze-Kugel an der Gedenkstätte im Liberty Park nahe des neu errichteten World Trade Centers neu eingeweiht. Die Aufstellung erlebte Fritz Koenig nicht mehr, er starb im Februar 2017 im Alter von 92 Jahren.