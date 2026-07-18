Bad Windsheim (epd). Zum nunmehr dritten Mal lädt das Museum Kirche in Franken am Pfingstsonntag (24. Mai) zu seinem Kunstformat "Pfingstbrausen" in die Bad Windsheimer Spitalkirche ein. In der Bibel ist von einem Brausen vom Himmel "wie von einem gewaltigen Sturm" zum Pfingstgeschehen die Rede, wie das Museum mitteilte. Daran wolle die Inszenierung der Künstlerin Angelika Huber ab 13.30 Uhr anknüpfen, hieß es. Eine interaktive Performance soll das Pfingstgeschehen lebendig werden lassen.

Das Kunstformat knüpft den Angaben zufolge an eine mittelalterliche Tradition an: So wurde im Spätmittelalter zu Pfingsten vielerorts eine Taube vom sogenannten "Heilig-Geist-Loch" im Chorgewölbe herabgelassen. Auch die spätmittelalterliche Spitalkirche in Bad Windsheim, die seit 2006 das Museum Kirche in Franken beherbergt, ist dem Heiligen Geist gewidmet. Die rund halbstündige Inszenierung ist nicht nur vor Ort in der Spitalkirche, sondern zusätzlich als Instagram-Livestream zu erleben