Kürzere Tagungen der bayerischen Landessynode

München, Geiselwind (epd). Die bayerische Landessynode will mittelfristig ihre Tagungen verkürzen. Deshalb hat sich der Landessynodalausschuss (LSA) dafür ausgesprochen, dass die Herbsttagungen statt fünf Tagen nur noch vier Tage dauern sollen, sagte Kirchensprecher Johannes Minkus dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Diese Reduzierung sei ein Beitrag der Synode für das umfassende kirchliche Reformprogramm "Profil und Konzentration" (PuK).

Damit auch eine verkürzte Tagung mit einem konzentrierten Ablauf zeitökonomisch und effizient abgehalten werden kann, hält es der LSA für erforderlich, dass für die beiden jährlichen Konferenzen ein fester Tagungsort gefunden wird. Dafür bietet sich der Evangelische Campus an, der derzeit in Nürnberg entsteht. Bis zu dessen Fertigstellung sollen die Herbsttagungen im Congresszentrum in Amberg stattfinden.

Die Tagungen der Landessynode im Frühjahr sollen bis 2026 wie bisher in unterschiedlichen bayerischen Städten tagen, auch um die Arbeit der Kirchenleitung in der bayerischen Landeskirche sichtbar werden zu lassen.

Die kommende Herbsttagung vom 21. bis 25. November im Eventzentrum Geiselwind soll den Angaben zufolge in Präsenz stattfinden und ist dem kirchlichen Haushalt gewidmet.