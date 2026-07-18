Nürnberg (epd). Die Kunstvilla in Nürnberg bietet zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag (17. Mai) ein Sonderprogramm: Geplant sind etwa eine Führung zu jüdischen Spuren in der Marienvorstadt, ein Rundgang durch die Villa Hopf und eine Kuratorenführung, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Die Kunstvilla habe von 11 bis 18 Uhr kostenlos geöffnet. Um 16 Uhr führt Kunstvilla-Leiterin Andrea Dippel durch die Sonderschau "Constantin von Mitschke-Collande - Ein Künstlerleben zwischen Dresden und Nürnberg". Für Kinder gibt es am Nachmittag zudem eine Kunstwerkstatt. Dort können Fünf- bis Siebenjährige von 14 bis 15.30 Uhr basteln, anschließend sind Acht- bis Zwölfjährige von 15.30 bis 17 Uhr an der Reihe.