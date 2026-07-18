Dachau (epd). Die KZ-Gedenkstätte Dachau hat einen groben Zeitplan für die Erschließung des Erinnerungsorts "Plantage" auf dem Areal des ehemaligen "Kräutergartens" bekanntgemacht. Sobald die Grundstücksübertragung von der Stadt Dachau an die Stiftung Bayerischer Gedenkstätten vollzogen sei, könne mit der professionellen Entsorgung von Altlasten im Boden begonnen werden, teilte die Gedenkstätte am Freitag mit. Anschließend würden Untersuchungen an der historischen Bau- und Materialsubstanz der alten Gewächshäuser und Gebäude sowie "punktuelle archäologische Grabungen" vorgenommen, um "historische Relikte zu sichern und auszuwerten".

Nach dieser Ersterschließung solle auf einem Teilgelände der ehemaligen NS-Organisation "Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung GmbH", in der Tausende KZ-Häftlinge schwere Zwangsarbeit verrichten mussten, in den nächsten Jahren der Erinnerungsort "Plantage" entstehen, erklärte die Gedenkstätte. Zeitnah solle eine erste kleine Außenausstellung zur Geschichte des Orts entwickelt werden.

Forschungs- und Bildungsarbeit am historischen Ort

Erst am Dienstag hatte der bayerische Ministerrat grünes Licht für die Übernahme des Geländes durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten gegeben. Man habe sich "seit vielen Jahren kontinuierlich dafür eingesetzt", dass der sogenannte Kräutergarten "erschlossen und in die pädagogische Arbeit der KZ-Gedenkstätte Dachau einbezogen" werde, sagte Stiftungsdirektor Karl Freller laut Homepage. Die Gedenkstätte hatte den Beschluss begrüßt: "Jetzt können die konkreten Maßnahmen beginnen, die die Voraussetzungen schaffen, das Areal sowohl für die Forschungs- als auch für die Bildungsarbeit am Ort zu erschließen", sagte Christoph Thonfeld, stellvertretender Gedenkstättenleiter, laut Mitteilung.