Nürnberg, München (epd). Mit der Fotoserie "Das Licht der Höfe" über den Alltag der Menschen in Georgien hat der Hamburger Fotograf Björn Wiedenroth den Lagois-Fotopreis gewonnen. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Was macht uns reich?", wie der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) mitteilte, der den Preis am Mittwoch in Nürnberg während der Messe ConSozial verlieh.

Oliver Kussinger, Professor für Fotografie an der Technischen Hochschule Nürnberg, würdigte den Gewinner: Björn Wiedenroths Fotoprojekt gebe einen Einblick in den Alltag der Menschen in Georgien, einem der ärmsten Länder Europas. Seine Bilder lenkten den Blick jedoch von bröckelnden Fassaden und verfallenen Orten zu den dort lebenden Menschen. "Mit großer Sensibilität gelingt es Björn Wiedenroth, eine stille Würde sichtbar zu machen", sagte Kussinger. Denn "er begegnet den Menschen und Räumen mit Neugier und Respekt".

Die Kölner Fotografin Hannah Schlegel erhielt für ihr Projekt "Deep Looking - Ein fotografischer Blick auf das Leben der Straße" das Lagois-Fotostipendium. Sie setze sich sensibel mit dem Thema Diversität, Menschlichkeit und sozialer Verbundenheit im öffentlichen Raum auseinander, urteilte die Jury. Die 21-jährige Designstudentin überzeugte mit ihrer Reportage über Menschen in der Obdachlosigkeit. Hanns Hoerschelmann, Direktor von Mission EineWelt und Lagois-Jurymitglied, hob in seiner Laudatio besonders Hannah Schlegels Bildverständnis hervor.

Den Lagois-Jugendpreis erhielten Nele Meyer aus Dalberg und Kathrin Vogt aus Hargesheim für ihr Projekt "Facetten des Reichtums". In Gegensatzpaaren stellten sie materiellen und immateriellen Reichtum gegenüber - Geld, Arbeit und ausdruckslose Masken gegenüber Kreativität, Nähe und Menschlichkeit.

Aus den Einsendungen zum Fotopreis ist eine Leih-Ausstellung entstanden. Der Schirmherr des Wettbewerbs, der evangelische Regionalbischof Thomas Prieto Peral, sagte, "alle Bilder berühren und fordern heraus. Sie machen sichtbar, was oft übersehen wird". Der Lagois-Fotowettbewerb lade dazu ein, Reichtum neu zu denken: "Nicht als Kontostand, sondern als Lebensfülle, als Glück, als Würde".

Der Lagois-Fotowettbewerb wird seit 2008 vom Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) vergeben. Namensgeber ist Pfarrer Martin Lagois (1912-1997), der die evangelische Publizistik prägte.