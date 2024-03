München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp hat in seiner Osterbotschaft an die Opfer von Kriegen erinnert. Auch an diesem Ostermorgen würden Menschen in der östlichen Ukraine und im Gazastreifen sterben, sagte er in seiner Osterbotschaft laut Mitteilung vom Mittwoch. "Wir trauern mit. Es geht uns zu Herzen. Und beten inniglich um Frieden." Das Osterlicht "scheint auch in der Ukraine und in Russland und in Israel und in Palästina".

Kopp hob zudem die Bedeutung von Ostermusik hervor. Diese zaubere traurigen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. "Die Musik und der Ostersonntag sind Geschwister." Die Osterlieder wollten die Hoffnung groß und stark machen, etwa mit dem Choral "Christ ist erstanden". Die Ostermusik singe dem Tod ins Gesicht: "Ha, ich bin stärker und heller und schöner als du", sagte der Landesbischof. Die Musik helfe, die Widersprüche im Leben auszuhalten.